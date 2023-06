Pred vrhuncem sezone na Hrvaškem: kako visoko še lahko narastejo cene?

Kar bo večina Slovencev doživela šele na dopustu, Hrvate razburja že od začetka leta. Hrana se je po majskih izračunih hrvaškega statističnega urada v enem letu podražila za več kot 18 odstotkov, kar se je prelilo tudi v cene gostinskih in hotelskih storitev, ki so še pred poletjem narasle za 17,4 odstotka. Iz Hrvaške že dežujejo fotografije gostov, ki so ob plačilu računa ostali odprtih ust.

Lignji na žaru za 28 evrov, dva decilitra malvazije in dve kepici sladoleda dobrih 24 evrov, 5,2 evra za malo pivo, osem evrov za tonik, 6,5 evra za palačinko, 15,5 evra za tri skodelice kave. To so samo nekateri primeri visokih cen na hrvaški obali, ki so javnost razburili še pred začetkom poletne turistične sezone.

Sladoled in vino za 24 evrov v Poreču Foto: Facebook skupina Kampiranje je zakon

"Sezona se sploh še ni začela, cene pa so že zasoljene," so zapisali na portalu 24sata, pri katerem so sredi maja pod drobnogled vzeli gostinske cenike v turističnih krajih ob hrvaški obali. Ugotovili so, da veliko pivo v središčih, kot so Poreč, Opatija, Pulj in Rovinj, večinoma stane od 3 do 4,6 evra, kava z mlekom od 1,9 do 3,5 evra, kepica sladoleda od 1,8 do 2,3 evra, čevapčiči od 7 do 12 evrov, lignji na žaru, ki so, zanimivo, postali eden od ključnih pokazateljev draginje na hrvaški obali, pa od 12 do 15 evrov.

Te cene so precej podobne ljubljanskim, tako kot v Ljubljani ali v katerem drugem od naših turističnih središč pa tudi na hrvaški obali ne manjka ekscesov. Nasprotno, že na portalu 24sata so recimo poročali o kepici sladoleda na Krku za 3,5 evra ali lignjih na žaru v Dubrovniku za 30 evrov.

Vedno se da najti tudi cenejšo restavracijo

Ker je postalo fotografiranje računov v gostilnah precej priljubljeno, na take primere na družbenih omrežjih, forumih in Google Maps ni težko naleteti.

V Umagu so aprila v Konobi Viktor z računom za 122 evrov, ki je vključeval brizganec, sadni sok, mineralno vodo, ledeni čaj, tri pice, špagete s škampi in dve porciji lignjev na žaru, šokirali Primoža Novaka, lastnika verige s hitro hrano Lars&Sven.

Številni poznavalci Umaga so Novaku svetovali, naj naslednjič raje zavije v Konobo Luna, kjer se lahko družina naje po veliko bolj zmernih cenah. Pica margherita tam namesto deset stane sedem evrov, jadranski lignji na žaru pa namesto 28 stanejo 23 evrov.

Spodoben obrok za spodobno ceno na Hrvaškem Foto: Facebook skupina Kampiranje je zakon

Na spletu se najdejo tudi primeri, v katerih so se gostje na Hrvaškem najedli za čisto spodobno ceno. Recimo na ne prav poceni Lošinju je družba na plaži Artatore za rakovo juho, dagnje na buzaro, špagete s škampi, kilogram pečene jagnjetine, kepico sladoleda, veliko pivo, steklenico mineralne vode, liter vina in pogrinjek plačala dobrih 80 evrov.

Dejstvo je, da je razpon cen na hrvaški obali izjemno velik. Če je v Dubrovniku za veliko pivo mogoče plačati tudi več kot devet evrov, v manj mondenem Vrsarju obiskovalci poročajo o ceni štirih evrov, za kolikor ga je mogoče dobiti tudi marsikje drugje ob hrvaški obali.

Hrvaški mediji prave podražitve šele napovedujejo

Ker na spletu obstaja tudi ogromno fotografij računov iz lanske sezone, lahko ugotovimo, da je večina gostincev že spomladi dvignila cene za od 10 do 15 odstotkov, kar ustreza tudi podatkom o inflaciji, ki jih je objavil hrvaški statistični urad. O prvih podražitvah so sicer mediji poročali že v začetku leta, ko so sosedje prevzeli evro.

Gostinci so pri pretvorbi cen iz kun v evre te zaokroževali navzgor. Foto: Google maps

Ob tem hrvaški mediji napovedujejo, da bodo do vrhunca turistične sezone cene še narasle. V Večernjem listu so se pred kratkim spraševali, kam lahko še poletijo cene že prej omenjenih lignjev na žaru, če že zdaj večinoma stanejo 20 evrov in več.

Časnik opozarja, da bi ravno vse višje cene lahko na daljši rok škodovale hrvaškemu turizmu. Če za zdaj glede na obisk in rezervacije kaže, da je turistov, ki so za dopustovanje pripravljeni plačati višje cene, dovolj, pa se ob tem poraja vprašanje, ali bo tako tudi, ko se bodo ti turisti vrnili domov in preračunali, koliko so na koncu zapravili na Hrvaškem.