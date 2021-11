Pred poslanci razprava o interpelaciji za Dikaučiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dikaučič, ki prihaja iz vrst SMC, lahko računa na podporo te stranke, pa tudi na podporo koalicijskih SDS in NSi ter opozicijske SNS.

Dikaučič, ki prihaja iz vrst SMC, lahko računa na podporo te stranke, pa tudi na podporo koalicijskih SDS in NSi ter opozicijske SNS. Foto: STA

Poslance in poslanke danes čaka razprava o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Interpelacijo so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid glasovanja je negotov.