Pred interpelacijo: Dikaučič je plačal komunalni prispevek za hišo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek bodo v parlamentu razpravljali o usodi ministra za pravosodje, ki mu opozicija očita predvsem nezakonito delovanje okoli evropskih tožilcev in sodelovanje pri sprejemanju odlokov v boju s koronavirusom.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je plačal komunalni prispevek za hišo, ki jo gradi v Šenčurju, so potrdili na vladi. Spomnimo, neplačilo komunalnega prispevka za novogradnjo, ki bi ga moral Dikaučič plačati že pred leti, naj bi bilo po napovedih opozicije eno izmed glavnih argumentov pri interpelaciji pravosodnega ministra.

Dikaučič: Občina je odmerila previsok prispevek

Dikaučič je pred kratkim dejal, da komunalnega prispevka še ne bo plačal, ker je tudi občina ugotovila, da je bil odmerjeni prispevek previsok. Po njegovih besedah je občino že pred dvema letoma pozval k novemu obračunu prispevka, vendar pa vse od poziva nihče iz občine ni več stopil v stik z njim.

DeSUS za interpelacijo

Interpelacija Dikaučiča bo pred poslanci prihodnji ponedeljek, za ministra pa bo morda usodna zaradi nepodpore poslancev DeSUS. Poslanec stranke upokojencev Branko Simonovič je že pred časom napovedal, da Dikaučiča ne bodo podprli in da bo interpelacija uspešna. Vlagatelji interpelacije pravosodnemu ministru očitajo predvsem nezakonit javni poziv za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev ter sodelovanje pri sprejemanju predpisov, s katerimi se posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Gre za odloke vlade, s katerimi želijo zajeziti naraščajoče število okuženih in obolelih za koronavirusom.