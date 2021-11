Interpelacije kot po tekočem traku. Koliko jih je bilo v zgodovini Slovenije uspešnih? #video

Pravosodni minister Marjan Dikaučič je že šesti minister iz vrst vlade, ki je prestal interpelacijo. Ob rekordnih desetih interpelacijah, ki jih je opozicija vložila v letu in pol, odkar je na oblasti vlada Janeza Janše, so poslanci do zdaj odločali že o osmih: vsakokrat neuspešno. Novinarji Planet TV so preverili, zakaj opozicija vlaga toliko interpelacij in koliko interpelacij je v zgodovini samostojne države že bilo uspešnih.

Interpelacija je orodje, s katerim opozicija nadzira vlado, in trenutna opozicija, ki jo sestavljajo stranke LMŠ, SAB, SD in Levica, običajno pa še nepovezani poslanci, je to orodje v tem mandatu uporabila že desetkrat.

"To orodje je vseskozi pri roki, vseskozi na voljo, zato imamo to inflacijo, ki se dogaja zdaj. To pomeni, da kažejo, da stopnjujejo pritisk na to vlado," je povedal politični analitik Rok Čakš.

V obdobju zadnjih petih vlad je bilo sicer skupno vloženih kar 28 interpelacij. Dve v obdobju druge vlade Janeza Janše, pet v obdobju vlade Alenke Bratušek, ena v obdobju vlade Marjana Šarca, deset pa v obdobju vlade Mira Cerarja in trenutne vlade Janeza Janše.

"Doslej je veljalo, da je bilo največ interpelacij v obdobju Cerarjeve vlade, je pa res, da je to bilo v štirih letih, zdaj pa se zdi, da bomo v manj kot dveh letih Janševe vlade videli enako število interpelacij," je dejal politični analitik Miro Haček.

V obdobju zdajšnje vlade je bilo osem interpelacij

Prvo interpelacijo zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška so v opoziciji vložili dobra dva meseca po imenovanju nove vlade, nato pa so sledile še interpelacije zoper sedem drugih ministrov. Med njimi sta bila kar dvakrat na zagovor v državni zbor pozvana ministrica za šolstvo Simona Kustec, ta je interpelacijo obakrat tudi prestala, in minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki ga drugi zagovor čaka v prihodnjih mesecih. Prav tako pa zagovor v državnem zboru čaka tudi okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Če izvzamemo interpelacijo zoper ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec, ta je pred obravnavo odstopila, pa je bilo vseh sedem do zdaj obravnavanih interpelacij neuspešnih.

Zakaj so interpelacije večinoma neuspešne?

"V zgodovini so bile do zdaj uspešne samo tri interpelacije. Gre za politično orožje, ki je pomembno zato, da se s pozornostjo osvetli nekega ministra, manj pa se pričakuje, da bo to tudi uspešno," je še dejal Čakš, Haček pa dodal, "da je koalicijska zaveza, da se interpelacije, ki jih vlaga opozicija, načeloma ne podpirajo, torej se lahko posamezni koalicijski partner kvečjemu vzdrži, kot vemo, pa to pravzaprav šteje kot glas proti. Iz teh razlogov so interpelacije večinoma neuspešne".

Se pa ob tako velikem številu interpelacij oba strinjata, da si opozicija s tem dela škodo. Ob tem lahko pogosto slišimo, da kljub rekordnemu številu interpelacij opoziciji ni uspela še nobena. V zgodovini so bile, kot rečeno, uspešne le tri.