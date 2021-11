Opozicijskim LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP ni uspelo zbrati dovolj glasov za podporo interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Za interpelacijo je glasovalo 42 poslancev, proti pa 39. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti vsaj 46 poslancev.

Za interpelacijo je glasovalo 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP. Ministrico je podprlo 39 poslancev iz vrst njene SMC, koalicijskih SDS in NSi, en poslanec manjšin in Robert Polnar iz skupine DeSUS. Poslanci SNS so bili na glasovanju odsotni.

Ministrica je v izjavi po glasovanju dejala, da bo še naprej odgovorno delovala na področju šolstva. Poudarila je, da resor izobraževanja ni bil moderniziran tako rekoč že 30 let, zato je "več kot potreben razmislek in temeljita sprememba na samem resorju".

Kustečeva: Dajem zavezo za odgovorno ravnanje še naprej

Po oceni Kustečeve je pred ministrstvom zaradi epidemioloških razmer, predsedovanjem Slovenije Svetu EU in številnih razvojno naravnanih izzivov zahteven čas. Resor izobraževanja je po njenih besedah potreben sprememb, ki bodo usmerjene "v podobe novih vizij, znanja in s tem povezanih vzgojno-izobraževalnih procesov".

Kot je poudarila, je ekipa, ki deluje na ministrstvu, močna, predana in zavezana svojemu poslanstvu, zato verjame, da bodo z dialogom in sodelovanjem z vsemi tistimi, ki želijo iskreno pomagati razvoju vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa naše države, uspeli uresničiti zadane cilje.

Kustečeva je ob tem dejala, da je v razpravi, ki je ob interpelaciji potekala v DZ, poskušala najti tudi predloge za nadaljnje delo, a da so se vsebine ponavljale, tako kot že v sami interpelaciji. "Vsi skupaj moramo bolj zavihati rokave, znanje je tisto, kar prav naša družba, družba majhne države potrebuje in s katerim je lahko v svetovnem merilu konkurenčna in tudi najboljša," je ocenila. A za to se je treba po njenem mnenju potruditi ter vzpostaviti vse pogoje za to, da bo to mogoče.

V opoziciji žalostni

Poslanci opozicije so v prvih odzivih po neuspeli interpelaciji poudarili, da jih neuspeh interpelacije žalosti, a so ga pričakovali. Spomnili so na vse očitke ministrici. Del opozicije je ob tem izrazil dvom v možnost uspeha ponedeljkove interpelacije pravosodnega ministra.

Matjaž Han (SD) je povedal, da je rezultat interpelacije pričakoval, saj da v državnem zboru že nekaj časa ne veljajo nobeni argumenti več, "temveč kupovanje glasov in čakanje na volitve". Izrazil je svoje razočaranje nad rezultatom.

Matej Tašner Vatovec (Levica) je opomnil, da so opozicijski poslanci ministrico med razpravo večkrat vprašali glede očitkov o neaktivnosti ministrstva med epidemijo covida-19, a odgovorov niso dobili. "Kar dodatno potrjuje, da ministrica ni primerna za to funkcijo," je prepričan poslanec.

Maša Kociper (SAB) je izrazila prepričanje, da bi se morala vlada posloviti v celoti. A za to potezo po njenih besedah opozicija nima dovolj glasov, saj jih ima trenutno 43.