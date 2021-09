Počivalšek: Kustečeva in Dikaučič imata moje popolno zaupanje

"Opozicija nadaljuje s tem, da nam dela delo. Poslanci in oba ministra se bodo morali nekaj dni ubadati s tem, preostali bomo med tem nadaljevali delo. Do konca mandata je še nekaj časa in do tedaj želimo uresničiti vse, kar smo zapisali v koalicijsko pogodbo," je dejal Počivalšek v Tolminu.

Na vprašanje glede predkazenskih postopkov zoper Dikaučiča pa je spomnil, da je "minister Dikaučič povedal, kar je imel povedati. To je razčistil", je dejal Počivalšek, ki je ocenil, da gre v tem primeru za ponavljanje lažnih trditev.

Opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so v torek vložili interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in šolsko ministrico Simono Kustec. Dikaučiču očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje delegiranih tožilcev, Kustečevi pa zanemarjenje priprav na šolsko leto v času epidemije.