Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
6.28

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
novinar mediji Slovenska tiskovna agencija

Četrtek, 29. 1. 2026, 6.28

6 minut

Pred poslanci predlog zakona o STA

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
STA, uredništvo, novinarji, Slovenska tiskovna agencija | Koalicijski poslanci so na seji pristojnega odbora DZ za kulturo pred tednom dni teden spomnili, da je prejšnja vlada Janeza Janše ustavila financiranje STA za več kot 300 dni. | Foto STA

Koalicijski poslanci so na seji pristojnega odbora DZ za kulturo pred tednom dni teden spomnili, da je prejšnja vlada Janeza Janše ustavila financiranje STA za več kot 300 dni.

Foto: STA

DZ bo danes med drugim obravnaval predlog zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), s katerim želi vlada okrepiti institucionalno neodvisnost STA. Prav tako naj bi zakon preprečil možnost prekinitve financiranja javne službe, kar je sicer že storila prejšnja vlada. Glasovanje o predlogu bo v torek v okviru glasovanj.

Vlada vidi STA kot nepogrešljiv del slovenske informacijske infrastrukture. Z zakonom želi zaradi več političnih pritiskov v preteklosti okrepiti njeno finančno in organizacijsko avtonomijo.

Predlog sledi ugotovitvam računskega sodišča. Določa metodologijo za izračun višine nadomestila za izvajanje javne gospodarske službe informiranja. Hkrati pregledneje ločuje javno in tržno dejavnost STA. V javno službo bi po novem sodila tudi javna medijska storitev v slovenskem in angleškem jeziku, ki jo tiskovna agencija izvaja za potrebe izdajateljev medijev in drugih naročnikov, torej za tiste, ki za te storitve plačujejo naročnino.

Financiranja se ne sme ustaviti

Koalicijski poslanci so na seji pristojnega odbora DZ za kulturo pred tednom dni teden spomnili, da je prejšnja vlada Janeza Janše ustavila financiranje STA za več kot 300 dni. Izrazili so prepričanje, da se ne sme nikoli več zgoditi, da bi katera koli politika pritiskala na STA s finančnimi vzvodi in bi agencija postala talka političnih interesov.

V opoziciji pa so menili denimo, da bi moralo biti agenciji po evropskem aktu o svobodi medijev zagotovljeno predvideno finančno poslovanje oziroma prihodki iz proračuna za več let. Prenos pogodbe o financiranje STA z vladnega urada za komuniciranje na ministrstvo za kulturo pa so ocenili kot večanje politizacije.

Nataša Avšič Bogovič, Spotkast
Novice Avšič Bogovič: Glas mora biti slišan. Zato smo šli v politiko

novinar mediji Slovenska tiskovna agencija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.