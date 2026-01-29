DZ bo danes med drugim obravnaval predlog zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), s katerim želi vlada okrepiti institucionalno neodvisnost STA. Prav tako naj bi zakon preprečil možnost prekinitve financiranja javne službe, kar je sicer že storila prejšnja vlada. Glasovanje o predlogu bo v torek v okviru glasovanj.

Vlada vidi STA kot nepogrešljiv del slovenske informacijske infrastrukture. Z zakonom želi zaradi več političnih pritiskov v preteklosti okrepiti njeno finančno in organizacijsko avtonomijo.

Predlog sledi ugotovitvam računskega sodišča. Določa metodologijo za izračun višine nadomestila za izvajanje javne gospodarske službe informiranja. Hkrati pregledneje ločuje javno in tržno dejavnost STA. V javno službo bi po novem sodila tudi javna medijska storitev v slovenskem in angleškem jeziku, ki jo tiskovna agencija izvaja za potrebe izdajateljev medijev in drugih naročnikov, torej za tiste, ki za te storitve plačujejo naročnino.

Financiranja se ne sme ustaviti

Koalicijski poslanci so na seji pristojnega odbora DZ za kulturo pred tednom dni teden spomnili, da je prejšnja vlada Janeza Janše ustavila financiranje STA za več kot 300 dni. Izrazili so prepričanje, da se ne sme nikoli več zgoditi, da bi katera koli politika pritiskala na STA s finančnimi vzvodi in bi agencija postala talka političnih interesov.

V opoziciji pa so menili denimo, da bi moralo biti agenciji po evropskem aktu o svobodi medijev zagotovljeno predvideno finančno poslovanje oziroma prihodki iz proračuna za več let. Prenos pogodbe o financiranje STA z vladnega urada za komuniciranje na ministrstvo za kulturo pa so ocenili kot večanje politizacije.