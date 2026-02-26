Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
13.34

FDV mediji novinarstvo

Mediji potrebujejo več državne finančne pomoči

Avtorji raziskave opozarjajo, da so uredništva za preverjanje vsebin mnogokrat kadrovsko oslabljena, zato bi morali okrepiti državno pomoč medijem.

Avtorji raziskave opozarjajo, da so uredništva za preverjanje vsebin mnogokrat kadrovsko oslabljena, zato bi morali okrepiti državno pomoč medijem.

Foto: STA

Na ljubljanski Fakulteti za družbene vede so predstavili publikacijo o boju proti dezinformacijam za novinarje in druge. Profesor novinarstva Marko Milosavljević je med drugim poudaril pomen preverjanja vsebin pred volitvami. Uredništva je treba za to tudi kadrovsko okrepiti, je dejal, za to pa potrebujejo mediji več državne finančne pomoči.

Avtorji publikacije Marko Milosavljević, Melita Poler Kovačič in Romana Biljak Gerjevič so v publikaciji z naslovom Boj proti dezinformacijam – Kako lahko novinarji in drugi akterji prispevajo k prepoznavanju dezinformacij in omejevanju škode dezinformacijskih kampanj predstavili ključne pravne in strokovne opredelitve dezinformacij.

Kot je na današnji predstavitvi publikacije pojasnil Milosavljević, ni vsaka napačna informacija tudi dezinformacija. Gre namreč za namerne, običajno strateško ustvarjene neresnične in zavajajoče informacije, ki imajo namen povzročati zmedo ali doseg specifičnih gospodarskih, političnih in družbenih ciljev.

Pomembno je razumevanje konteksta objave

Avtorji so v publikaciji navedli tudi digitalna orodja, ki so lahko v pomoč novinarjem in drugim pri preverjanju vsebin. Tako so denimo izpostavili vzvratno iskanje podob, orodja za iskanje prek več iskalnikov hkrati, orodja za zaznavanje uporabe umetne inteligence, pa tudi orodja za geolokacijo in analizo metapodatkov.

Med ključnimi koraki za prepoznavanje dezinformacijskih kampanj pa so avtorji navedli, da je treba razumeti kontekst objave, pomembni pa so tudi analiza časovnega poteka, platforme in metode širjenja ter prepoznavanje ključnih akterjev.

Uredništva za preverjanje vsebin mnogokrat kadrovsko oslabljena

Avtorji publikacije, ki jo je naročil Urad za komuniciranje, obravnavajo tudi pomen novinarske etike in profesionalnosti. Mediji imajo namreč pri zagotavljanju verodostojnih informacij še posebej pomembno vlogo zaradi omejenih možnosti odzivanja na dezinformacije, zlasti na družbenih omrežjih. "Nujno je, da informacije dosledno preverjajo, upoštevajo profesionalno normo tožnosti in spoštujejo standarde novinarske profesionalnosti," so navedli avtorji.

Kot je ocenil Milosavljević, je publikacija, ki bi jo morali izdati že pred časom, le eden od kamenčkov v mozaiku pri boju proti dezinformacijah. Želijo si, da bi mu sledili drugi podobni dokumenti in dobre prakse. Opozoril je, da so uredništva za preverjanje vsebin mnogokrat kadrovsko oslabljena, zato bi morali okrepiti državno pomoč medijem.

