Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
13. 2. 2026,
9.52

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Odmevi Televizija Slovenija voditelj RTV Slovenija medijska hiša POP TV novinar

Petek, 13. 2. 2026, 9.52

1 ura, 17 minut

POP TV po štirih letih zapušča novinar Žiga Bonča

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Pop TV | Foto STA

Foto: STA

Medijsko hišo POP TV po skoraj štirih letih zapušča znan novinarski obraz Žiga Bonča. Po neuradnih informacijah Večera naj bi se Bonča, ki je bil na komercialni televiziji del oddaje 24ur, spet vrnil na RTV Slovenija, od katere se je poslovil leta 2022.

Po neuradnih informacijah časnika Večer se po letu 2022, ko je iz javne televizije prestopil v medijsko hišo POP TV, na RTV Slovenija vrača novinar in voditelj Žiga Bonča. Kot še poročajo, naj bi se Bonča prijavil na delovno mesto novinarja, glavnega komentatorja/voditelja, na katerem naj bi nasledil nekdanjega dolgoletnega voditelja Odmevov Igorja E. Berganta. Ta je po 15 letih vodenja oddaje dobil svojo pogovorno oddajo Debate z Bergantom.

Bo vodil Odmeve?

Bonča je svojo novinarsko pot začel na RTV Slovenija, kjer je najprej delal kot mlajši dežurni novinar, pozneje pa kot novinar notranjepolitičnih redakcij in voditelj popoldanskih poročil. Aprila 2022 se je pridružil medijski hiši POP TV in uredništvu oddaje 24ur, kjer je delal kot voditelj in novinar. Kot poroča Večer, naj bi Bonča na komercialni hiši dal odpoved in bi lahko po informacijah, ki so jih za časnik potrdili nekateri viri iz javne medijske hiše, zdaj prevzel voditeljsko mesto v oddaji Odmevi.

V medijski hiši POP TV odhoda novinarja še niso komentirali, prav tako odhoda s komercialne hiše še ni komentiral Bonča.

Predstavitev novih televizijskih obrazov in novih vsebin na Televiziji Slovenija. RTVSLO Igor E. Bergant
Trendi Igor E. Bergant zapušča Odmeve, dobil je novo oddajo

Žiga Bonča naj bi se po neuradnih informacijah Večera iz medijske hiše POP TV po letu 2022 spet vrnil na RTV Slovenija. | Foto: POP TV Žiga Bonča naj bi se po neuradnih informacijah Večera iz medijske hiše POP TV po letu 2022 spet vrnil na RTV Slovenija. Foto: POP TV

V zadnje pol leta je uredništvo 24ur in medijsko hišo zapustilo kar nekaj znanih novinarskih obrazov. Med drugim je nove izzive z novim letom zunaj medijske hiše poiskal novinar Mark Vidrih, decembra je odšla novinarka Urša Vrečar, oktobra je medijsko hišo in soustvarjanje oddaje 24ur po 17 letih zapustil Denis Ćulumavgusta lani pa tudi novinar Tadej Grešovnik, ki je bil vrsto let nepogrešljiv del ekipe te informativne oddaje.

Preberite še:

Predstavitev novih televizijskih obrazov in novih vsebin na Televiziji Slovenija. RTVSLO Erika Žnidaršič
Trendi Odpoved oddaje Tarča: RTV Slovenija zavrača navedbe nekaterih medijev
Ivan Trajkovič
Trendi Kdo je slovenski športnik, ki je navdušil v novem TV-kvizu?
Peter Poles
Trendi Peter Poles v novi vlogi, vodil bo kviz Na lovu
Pop TV
Trendi Od POP TV se je po 17 letih dela poslovil novinar Denis Ćulum
Odmevi Televizija Slovenija voditelj RTV Slovenija medijska hiša POP TV novinar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.