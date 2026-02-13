Medijsko hišo POP TV po skoraj štirih letih zapušča znan novinarski obraz Žiga Bonča. Po neuradnih informacijah Večera naj bi se Bonča, ki je bil na komercialni televiziji del oddaje 24ur, spet vrnil na RTV Slovenija, od katere se je poslovil leta 2022.

Po neuradnih informacijah časnika Večer se po letu 2022, ko je iz javne televizije prestopil v medijsko hišo POP TV, na RTV Slovenija vrača novinar in voditelj Žiga Bonča. Kot še poročajo, naj bi se Bonča prijavil na delovno mesto novinarja, glavnega komentatorja/voditelja, na katerem naj bi nasledil nekdanjega dolgoletnega voditelja Odmevov Igorja E. Berganta. Ta je po 15 letih vodenja oddaje dobil svojo pogovorno oddajo Debate z Bergantom.

Bo vodil Odmeve?

Bonča je svojo novinarsko pot začel na RTV Slovenija, kjer je najprej delal kot mlajši dežurni novinar, pozneje pa kot novinar notranjepolitičnih redakcij in voditelj popoldanskih poročil. Aprila 2022 se je pridružil medijski hiši POP TV in uredništvu oddaje 24ur, kjer je delal kot voditelj in novinar. Kot poroča Večer, naj bi Bonča na komercialni hiši dal odpoved in bi lahko po informacijah, ki so jih za časnik potrdili nekateri viri iz javne medijske hiše, zdaj prevzel voditeljsko mesto v oddaji Odmevi.

V medijski hiši POP TV odhoda novinarja še niso komentirali, prav tako odhoda s komercialne hiše še ni komentiral Bonča.

Žiga Bonča naj bi se po neuradnih informacijah Večera iz medijske hiše POP TV po letu 2022 spet vrnil na RTV Slovenija. Foto: POP TV

V zadnje pol leta je uredništvo 24ur in medijsko hišo zapustilo kar nekaj znanih novinarskih obrazov. Med drugim je nove izzive z novim letom zunaj medijske hiše poiskal novinar Mark Vidrih, decembra je odšla novinarka Urša Vrečar, oktobra je medijsko hišo in soustvarjanje oddaje 24ur po 17 letih zapustil Denis Ćulum, avgusta lani pa tudi novinar Tadej Grešovnik, ki je bil vrsto let nepogrešljiv del ekipe te informativne oddaje.

