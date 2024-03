Po današnji seji izvršilnega odbora, na kateri bodo člani skladno s statutom stranke na predlog predsednika NSi potrjevali predlog kandidatne liste, bo torej znana dokončna postava favoritov, na katere bo NSi stavila na volilni tekmi za stolčke v Evropskem parlamentu.

Večina kandidatov je sicer po zaključenem procesu evidentiranja lani jeseni že znanih. V NSi so se tokrat odločili v prve vrste postaviti najvidnejše predstavnike stranke. Ob Toninu in Novakovi bodo na listi med drugim tudi vodja poslancev NSi in podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj, poslanec in predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter predsednik strankinega Kluba županov in svetnikov David Klobasa ter predsednica podmladka Katja Berk Bevc.

Tonin najverjetneje nosilec liste, Novakova na repu

Medtem ko naj bi bilo vse bolj jasno, da bo kandidate na tokratne evropske volitve popeljal Tonin, naj bi sedanja evroposlanka Novakova, na zadnjih evropskih volitvah pred petimi leti nosilka liste NSi in v Evropski parlament izvoljena z 19.558 preferenčnimi glasovi volivcev, kandidirala na repu liste.

NSi se sicer na volitve v Evropski parlament podaja samostojno. Toninove ambicije o povezovanju s Platformo sodelovanja poslanca SDS Anžeta Logarja in zunajparlamentarno SLS namreč niso obrodile sadov, po košarici obeh potencialnih partnerjev so se v stranki lotili priprave samostojne kandidatne liste.