Preberite, kaj je doletelo neposlušne poslance SDS

Vodja poslancev SDS Jelka Godec naj bi na torkovi seji izvršilnega odbora SDS prisotne obvestila, kaj se bo zgodilo z Anžetom Logarjem, Evo Irgl in Dejanom Kalohom, ki niso hoteli podpisati zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Kmalu bodo vsi trije sedeli v zadnji klopi, razpravljali bodo lahko le še v redkih primerih, še v tem tednu pa naj bi ostali tudi brez članstva v delovnih telesih državnega zbora in tudi v mednarodnih delegacijah, poroča N1.