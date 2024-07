V letu 2025 bo deset dela prostih dni, dva manj kot v letu 2024. Večina državnih praznikov in drugih dela prostih dni bo na delovni dan, izjema bodo Prešernov dan, ki bo padel na soboto, dan upora proti okupatorju, ki bo prihodnje leto v nedeljo, in dneva spomina na mrtve, ki ga bomo praznovali v soboto. Dobra novica je, da bosta tako božič in dan samostojnosti in enotnosti kot 1. in 2. januar leta 2026 padla na četrtek in petek, kar pomeni, da bo vikend zelo podaljšan.