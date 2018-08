Kako lahko poslanci izigrajo sistem tajnih volitev #video

Po besedah ustavnega pravnika in nekdanjega poslanca Cirila Ribičiča na hodnikih parlamenta to, kaj je kdo obkrožil na tajnih volitvah, že dolgo ni nobena skrivnost. Ribičič je prepričan, da se na takšnih glasovanjih pogosto krši slovenska ustava. V svojih zapiskih hrani vsaj deset različnih trikov, kako se pri nas izigrava sistem tajnih volitev.

Med omenjene trike spadajo označevanje glasovnic, glasovanje v parih ali trojkah in fotografiranje glasovnic, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Ribičič: Če stranke nadzirajo poslance, potem glasovanje ni tajno

Če poslanec na kakršen koli način označi svojo glasovnico, zato da bo vodstvo stranke lahko videlo, da je glasoval tako, kot so mu naročili, ni vreden poslanske funkcije, je prepričan ustavni pravnik Ciril Ribičič.

"Če parlamentarne stranke ne spoštujejo samostojnosti poslancev in jih nadzirajo, to ni več tajno glasovanje, ampak je glasovanje tajno samo še za javnost," je poudaril nekdanji poslanec.

Praksa nadzora poslancev še vedno ni izkoreninjena

Besede poslanke NSi Ljudmile Novak, da je svojo glasovnico na petkovem glasovanju o kandidatu za mandatarja Marjanu Šarcu pokazala eni od poslank, po besedah Ribičiča kažejo na to, da praksa nadzora še vedno ni izkoreninjena.

"Ko sem bil poslanec, sem odkril deset različnih načinov nadzora. Tisti, ki se je očitno še ohranil deloma, je, da poslanci glasujejo v parih, trojkah in da drug drugemu pokažejo glasovalne lističe," je povedal Ribičič.

Nekdanji poslanec opisuje tudi naravnost bizarne primere nadzora nad poslanci pri glasovanjih. Ko so bile glasovalne kabine še v preddverju, so se morali poslanci do njih sprehoditi. Na tem sprehodu je marsikdo lahko preveril, kaj so obkrožili.

Tajnosti, ki je predpisana v ustavi, poslanci ne spoštujejo

Poslanci so na enem od glasovanj z glasovnico celo odšli eno nadstropje nižje v svoje pisarne, da so glasovali pred sekretarjem. Imeli so tudi vsak svojo štirimestno številko, ki so jo zapisali na glasovnico, da so lahko potem dokazali, da so glasovali tako, kot so se dogovorili v stranki.

"Eden od poslancev si te številke ni zapomnil oziroma jo je izgubil, zato je prosil za ponovno glasovanje. Na vprašanje, zakaj želi spet glasovati, je odgovoril, da ni prepričan, ali je pravilno glasoval, ker ni mogel vpisati številke, ki bi dokazovala, da bi bil na pravi strani," je pojasnil Ribičič.

Kot pravi, je takšnih načinov za nadzor poslancev še več. Tajnosti, ki je predpisana v ustavi, tako poslanci ne spoštujejo, s tem pa tudi parlament izgublja svojo verodostojnost, so še poročali na Planet TV.