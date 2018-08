Poslanci dobro vedo, kdo je prispeval 55. glas za Šarca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na parlamentarnih hodnikih še naprej ugibajo, kateri poslanec je na petkovi seji državnega zbora prispeval 55. glas, da je prvak LMŠ Marjan Šarec postal predsednik vlade. Brez devetih glasov poslancev Levice in zgolj s podporo obeh manjšinskih poslancev bi bil namreč omenjeni glas za Šarca izjemno pomemben, saj bi s 46 glasovi podpore za las prestal glasovanje za mandatarja.

Iskanje neznanega 55. glasu, s katerim je Marjana Šarca kot kandidata za mandatarja podprl tudi eden od poslancev iz desnega političnega pola, torej iz strank SDS, NSi ali SNS, še vedno ni obrodilo sadov, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Šarec presenečen, Bandelli pred glasovanjem pravilno napovedal število glasov

Šarec naj bi bil sicer nad podporo skrivnostnega poslanca presenečen. "Očitno si tisti, ki mi je namenil en glas več, želi, da se mučim še naprej," je razplet glasovanja komentiral predsednik LMŠ.

Ob tem spomnimo, da je vodja poslancev SAB Marko Bandelli že pred glasovanjem napovedal natančno število glasov, ki jih bo dobil Šarec. "55 glasov. Bomo videli, pustimo se presenetiti," je pred odločitvijo poslancev izjavil Bandelli.

Jančič: Šarec očitno zmore tudi brez Levice

Če so poslanci že pred glasovanjem vedeli, da bo nekdo iz opozicije dal svoj glas Šarcu, bi videli, da lahko s tem glasom uspešno sestavijo koalicijo, opozarja poznavalec slovenske notranje politike Peter Jančič.

"Ta glas namreč pomeni, da Levica s svojimi devetimi glasovi v rokah nima odločilne teže in moči. To kaže na to, da ima Šarec 46 glasov tudi brez Levice," pojasnjuje Jančič.

Novakova zanika, da bi glasovala za Šarca

Ugibanja o tem, kdo iz opozicije je podprl Šarca, se zato nadaljujejo. V medijih so kot morebitno prestopnico v preteklih dneh omenjali predvsem poslanko NSi Ljudmilo Novak. Nekdanja predsednica NSi je omenjene navedbe zanikala in pojasnila, da je izpolnjeno glasovnico pokazala eni od poslank.

Nekateri s prstom kažejo tudi na poslanca NSi Jožefa Horvata in tudi na poslance iz vrst SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča.

Ribičič: Poslanci dobro vedo, kdo je prispeval 55. glas podpore

Glasovanje za predsednika vlade je po ustavi tajno zato, da lahko poslanec glasuje po svoji vesti, razlaga ustavni pravnik in nekdanji poslanec Ciril Ribičič: "Po naši ustavi so poslanci predstavniki ljudstva in niso vezani na nobena zavezujoča navodila."

A ob tem Ribičič opozarja, da stvari v praksi ne delujejo na takšen način. Ker poslance preveč nadzorujejo stranke, takšna glasovanja redko ostanejo anonimna, so poročali na Planet TV.

Dokaz za to je prav primer Ljudmile Novak. Da bi dokazala, da ni podprla Šarca za mandatarja, je glasovnico morala pokazati eni od poslank. Ribičič ob tem poudarja, da je 55. glas neznanka samo volivcem, medtem ko poslanci dobro vedo, komu pripada.