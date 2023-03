Pozor, strupene gosenice!

Zapredki so nevarni za mlajše otroke in pse, ki bi se jih dotikali. Sprehajalcem svetujejo previdnost.

Pinijev in hrastov sprevodni prelec sta vrsti metulja, katerih razvojne oblike veljajo za glavne škodljivce borov in pogoste škodljivce hrastov, predvsem v mediteranskem področju, tudi v Sloveniji. Njune gosenice se premikajo v značilnih "vlakih" in predstavljajo veliko nevarnost za ljudi in živali, predvsem za pse, piše na strani veterinarske fakultete.

Poraščene so s številnimi drobnimi hitinskimi dlačicami, v katerih se skriva dražljiva beljakovina thaumetopoetin, stik z njo pa lahko vodi v hudo alergijsko oziroma vnetno reakcijo.

Znaki v primeru stika

Žival kaže živčnost, pogosto požira, se praska s tačkami po gobčku, opazimo lahko tudi povečano slinjenje. Po nekaj minutah se pojavi oteklina gobca in jezika. Včasih so znaki tako hudi, da žival težko zapre gobec in ima težave z dihanjem. Če žival gosenico požre, se pojavita bruhanje in driska. V primeru stika dlačic z očmi pride do vnetja očesnih vek in očesnih veznic. Pojavita se lahko tudi pregrevanje in pohitreno dihanje.

V nevarnosti so tudi mačke, ki jih lovski nagon ali radovednost lahko privede do stika z gosenicami.