Pozor: na Rakitni v kamero ujel medvedjega mladiča #video

V neposredni bližini jezera na Rakitni so danes spet opazili medvedjega mladiča. Mladiča je v objektiv kamere ujel eden od gostov v Hotelu Rakitna. V hotelu, kjer so zgornji videoposnetek delili na družbenem omrežju Facebook, pravijo, da se ni zgodilo prvič, da so na omenjenem območju opazili medvede.