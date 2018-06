Požar v klubu Jalla jalla po mnenju metelkovcev ni bil enkraten incident

V AKC Metelkova mesto ob podtaknjenem požaru v klubu Jalla jalla na Metelkovi ulici v sredo opozarjajo, da to ni bil enkraten incident, kot so dogodek predstavili mediji, temveč je rezultat širšega in večletnega stanja na območju centra in Tabora v Ljubljani, so sporočili iz Galerije Alkatraz, ki domuje na Metelkovi.

Grožnja s požigom ni bila prva, saj so osebo, odgovorno za požig, po njihovih navedbah večkrat prijavili policiji zaradi nadlegovanja, fizičnih napadov in groženj z hladnim orožjem, a se je kljub njihovemu posredovanju vedno vračala nazaj.

Problematika preprodaje drog in nasilja

V preteklosti so AKC Metelkova mesto in okoliški stanovalci opozarjali Mestno občino Ljubljana (Mol) in pristojne državne inštitucije skupaj s policijo na vse večjo problematiko preprodaje drog in povečanega nasilja na območju celotne soseske od parka Tabor do Masarykove ceste.

"Seznanjeni smo s preventivnimi programi v šolah in financiranjem nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti z drogami, ter z načrti novega metadonskega centra," pišejo in pozdravljajo tudi nedavno odprtje dnevnega centra za odvisnike v neposredni bližini metadonskega centra v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Požar na Metelkovi Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Kljub temu pa se število agresivnih uporabnikov in preprodajalcev prepovedanih substanc konstantno povečuje. Na omenjenem območju že zaznavajo organizirano preprodajo drog, medsebojna fizična obračunavanja in grožnje.

Vse to po njihovih navedbah kaže, da je socialna politika pri zmanjševanju škode in zdravljenju odvisnosti neučinkovita in zastarela ter ne odgovarja na izzive, katerimi je soočena.

Policiste so namreč v sredo okoli 3.15 obvestili o požaru pred lokalom na Metelkovi ulici. Požar je zanetil 25-letnik, ki pa so ga kmalu po dejanju prijeli, a kmalu tudi izpustili. V požaru je nastalo za več tisoč evrov škode.