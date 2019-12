Požar v Kidričevem povzročil 150 tisoč evrov škode #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtkov požar v naselju Pongrce v občini Kidričevo je uničil okrog 240 kvadratnih metrov ostrešja hiše in povzročil za 150 tisoč evrov škode.

Požar je izbruhnil ob 20. uri, v neposredni bližini dimnika. Zagorelo je ostrešje stanovanjske hiše. Med požarom so bili stanovalci doma in so kurili na trda goriva.

Poškodovan ni bil nihče, lastnika pa so zaradi vdihovanja dima oskrbeli ptujski reševalci.

Foto: Uroš Maučec