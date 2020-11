Povzročil nesrečo, nato pa zaspal v avtomobilu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči s sobote na nedeljo so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Otočcu. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal preko otoka v križišču in predrl vse pnevmatike.

Po nesreči je zaspal v avtomobilu

Voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je z vozilom obstal na voznem pasu, potem pa zaspal. Policisti so ugotovili, da je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,17 miligramov alkohola (2,4 g/kg).

Foto: PU Novo mesto

Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve Zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili novomeški policisti.