Povprečna januarska plača nekoliko nižja od decembrske

Povprečna bruto plača za januar 2023 je znašala 2.144,72 evra, Od plače za december 2022 je bila nižja, in sicer nominalno za 0,7 odstotka realno pa za 0,9 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1.399,03 evra in je bila od plače za december 2022 nominalno nižja za 1,4 odstotka, realno pa za 1,6 odstotka, je danes objavil državni statistični urad SURS.

V primerjavi s plačo za januar 2022 pa je bila letošnja plača višja, nominalno v bruto znesku za 11,5 odstotka oziroma realno za 1,4 odstotka, v neto znesku pa za 13,2 odstotka oziroma realno za 2,9 odstotka.

Plača nižja v zasebnem in javnem sektorju

V primerjavi s plačo za december 2022 se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju znižala za 0,8 odstotka, v javnem sektorju pa za 0,5 odstotka.

V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nekoliko višja od plače za december 2022, in sicer za 0,6 odstotka.

Bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer 3.053,79 evra. Sledila je plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, kjer je znašala 3.044,09 evra.

Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, okoli 1.528,96 evra.