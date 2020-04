Potres poškodoval šolsko kuhinjo, zdaj so rokave zavihali zaposleni #video

Pred slabimi tremi tedni je Hrvaško stresel hud potres, ki smo ga čutili tudi pri nas. Epicenter potresa je bil slabih 90 kilometrov od Ptuja, kjer je potres poškodoval kuhinjo ene od tamkajšnjih osnovnih šol. Zaposleni na šoli, ki so zaradi epidemije koronavirusa doma, so zavihali rokave in se sami lotili sanacije.

Zaposleni na Osnovni šoli Ljudski vrt na Ptuju so pokazali, da znajo v težkih časih stopiti skupaj, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Ker jim zavarovalnica ne pokriva škode, ki je nastala ob potresu, so se kuharji in hišniki kar samo lotili popravila. "Imamo to posebnost, da v naši šolski kuhinji kuhajo kar štirje kuharji, ki so tudi ročno spretni," pravi ravnateljica šole Tatjana Vaupotič Zemljič.

Sanacije škode so se lotili kar v kolektivu

Glavni kuhar na šoli namreč poleg kuhalnice obvlada tudi zidarsko orodje. "Glede na to, da imam svojo hišo, sem pri sebi doma popravil že marsikatero stvar, tako da to ne predstavlja težave," pojasnjuje vodja kuhinje Srečko Erjavec. Poškodovana naj bi bila kar ena četrtina vseh keramičnih ploščic v šolski kuhinji, zato je bilo treba ploščice najprej odstraniti in očistiti stene.

Foto: Planet TV

"Zdaj smo že tako daleč, da polagamo ploščice. Mislim, da jih bomo ta teden položili, naslednji teden bomo fugirali, potem pa bom povabil preostale sodelavce, da pridejo in počistijo kuhinjo," pravi Erjavec. Po oceni ravnateljice bi bil strošek popravila okoli štiri tisoč evrov, če bi za delo najeli obrtnike. Zdaj so po njenih besedah v nesreči imeli tudi srečo.

Zaposleni pripravljeni k delu pristopiti sami

"Prva je ta, da je šola zaprta in da se kuhinja lahko sanira, druga sreča, ki jo imamo, pa je ta, da so naši zaposleni hišniki in kuharji pripravljeni pristopiti k delu sami," pojasnjuje Vaupotič-Zemljičeva. Kolektiv na osnovni šoli je po besedah ravnateljice izjemen in razume izredne razmere.

"Trenutno delajo dva hišnika in vodja šolske kuhinje. Odločili smo se, da ne bomo vpoklicali vseh, ki so bili pripravljeni, da lahko zagotovimo tudi njihovo varnost pri delu, ki ga opravljajo," še pojasnjuje ravnateljica. Dela bi naj bila končana do konca prihodnjega tedna, ko bo šolska kuhinja pripravljena, da se vrne vseh 787 učencev, so še poročali na Planetu.