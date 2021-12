Potniki obstali na pokvarjeni sedežnici na Veliki planini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedežnica na Veliki planini je od sobote v okvari, so sporočili pristojni, vzrok pa je povezan z njenim pogonom. Med zaustavitvijo sedežnice je bilo na njej nekaj potnikov, a so jih s pomočjo alternativnega pogona varno in hitro izkrcali. Napravo bodo predvidoma zagnali v prihodnjem tednu.