Ob jezeru Jasna in pod žičnicami v Kranjski Gori parkiranje od zdaj plačljivo

Pri jezeru Jasna v bližini Kranjske Gore so parkirišča zdaj plačljiva.

Foto: Jasnaresort

Kranjskogorska občina je parkirnino uvedla tudi na vstopni točki Topolino v Mojstrani. Za večjo mobilnost pa so ob petkih, sobotah in nedeljah uredili brezplačen prevoz od Kranjske Gore do jezera Jasna.

"Za to smo se odločili predvsem zaradi povečanja števila dnevnih obiskovalcev, ki zasedajo položaje ob vhodih na zanimiva območja in ob kolesarski stezi," je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat.

Prva ura še vedno brezplačna

Parkirnina se zaračunava na vstopni točki Topolino pri Mojstrani, na parkirišču za avtodome pod smučiščem Kranjska Gora in na prvem parkirišču ob jezeru Jasna.

Prva ura parkiranja je brezplačna, vsaka naslednja ura pa za avtomobile stane en evro. Cena parkiranja za avtodome pod smučiščem Kranjska Gora za 24 ur znaša 12 evrov.

Med prvimi tremi plačljivimi parkirišči v kranjskogorski občini so tudi parkirišča pod žičnicami v Kranjski Gori. Foto: Martin Pavčnik

Plačevanje parkirišč je mogoče prek kratkih sporočil ali s pomočjo aplikacije EasyPark, ki jo uporablja že več kot sedem milijonov uporabnikov v 15 državah po Evropi.

Novih ukrepov ne načrtujejo, po potrebi pa dopolnitev prometne in parkirne ureditve

Brezplačni prevozi bodo povezovali parkirišče ob kranjskogorski policijski postaji in jezero Jasna vsakih deset minut med 11. in 18. uro ob petkih, sobotah in nedeljah.

Hrovat je pojasnil, da trenutno drugih ukrepov na tem področju ni v načrtu, bodo pa z leti po potrebi prometni in parkirni režim dopolnjevali. Zlasti si želijo v dveh letih s pomočjo evropskih sredstev za trajnostno mobilnost urediti parkirišča ob vhodih v alpske doline, predvsem v Vrata in Krmo, ter te doline nameniti pešcem in kolesarjem.