Pošte bodo v soboto zaprte, dostava pošiljk ponekod nemogoča

Zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so posledica obilnih padavin in poplav, je moteno poslovanje tudi na številnih poštah po državi. Ker je otežena dostava pošiljk, je več poslovalnic zaradi skrbi za varnost zaposlenih, pošiljk in premoženja zaprtih. Pošte, ki poslujejo tudi ob sobotah, bodo to soboto zaprte, so sporočili iz Pošte Slovenije.

Po podatkih iz centrale omenjenega državnega podjetja je trenutno zaprtih 36 pošt na območju Gorenjske, Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške ter ponekod drugod, prav tako je zaradi neprevoznih cest onemogočeno ali oteženo izvajanje dostave na okoli 50 poštah.

Poštarji sicer glede na izredne vremenske razmere in aktualno vremensko napoved agencije za okolje opravljajo dostavo pošiljk na tistih območjih, kjer razmere to dopuščajo. Ob tem na Pošti Slovenije poudarjajo, da sta na prvem mestu varnost in zdravje zaposlenih.

Zaradi tega bo po njihovem prihajalo do zamud pri dostavi poštnih pošiljk, zato uporabnike poštnih storitev prosijo za razumevanje. Kot so zagotovili, bodo takoj, ko se bodo razmere normalizirale, spet vzpostavili običajno poslovanje in dostavo pošiljk vsem prebivalcem.

Zaradi poplav zaprte tudi nekatere bančne poslovalnice



Zaradi močnega deževja in poplav so po državi zaprte nekatere bančne poslovalnice, nekateri bankomati pa so nedostopni. V bankah in hranilnicah si prizadevajo, da bi v čim krajšem mogočem času znova zagotovili polno delovanje, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.



Banke in hranilnice o morebitnih spremembah v poslovanju svoje komitente obveščajo prek običajnih poti in na svojih spletnih straneh. Do polnega delovanja poslovalnic in bankomatov komitentom svetujejo, da za opravljanje bančnih storitev uporabijo digitalne kanale in plačilne kartice, so navedli.



V NLB so na spletni strani navedli, da ne delujejo poslovalnice Duplica in Glavni trg v Kamniku, Medvode, Mengeš, Brod, Šoštanj, Radlje ob Dravi, Mozirje, Dravograd, Mežica, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Žalec, Bratovševa ploščad, Vir, Domžale, Litija, Hrastnik, Kočevje, Vič in Polje.



V Novi KBM so zapisali, da so danes zaprte poslovalnice Ravne, Laško, Domžale, Idrija, Hoče, Žalec, Šmarje ter v Celju na Krekovem trgu in na Aškerčevi ulici. Poslovalnica Slovenj Gradec posluje v omejenem obsegu in izvaja samo negotovinsko poslovanje.



Zaprte so tudi poslovalnice SKB banke Kamnik, Domžale, Trzin, Škofja Loka, Celje, Velenje, Žalec, Mozirje, Litija, Slovenj Gradec, Maribor I, Maribor II in Kranj Primskovo.



Podobno velja za preostale banke, ki imajo na območjih po državi, kjer zaradi ujme veljajo izredne razmere, svoje poslovalnice.