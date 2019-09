Poštarji še vedno dostavijo za več milijonov evrov pokojnin v gotovini

Po podatkih Pošte Slovenije sta se v zadnjih petih letih zgodila dva ropa pismonoš. Ti so bili v preteklosti pogosto tarče zaradi večjih vsot denarja, ki so jih imeli pri sebi zaradi dostave pokojnin nekaterim upokojencem na dom.

Pretekli teden se je po dolgem času znova zgodil primer, povezan s pismonošami in dostavo pokojnin, vendar je šlo za kaznivo dejanje velike tatvine, saj so pismonoši štiri tisoč evrov za pokojnine ukradli iz torbe, medtem ko je bil pri stranki.

Številka se je v 20 letih zmanjšala za več kot 40 tisoč

Foto: Ana Kovač Pred 20 leti so poštarji na dom dostavili okrog 60 tisoč pokojnin, pred nekaj več kot 15 leti nekaj manj kot 40 tisoč, leta 2013 pa nekaj manj kot 37 tisoč pokojnin, kar je takrat pomenilo okrog pet odstotkov vseh izplačanih pokojnin.

Letos je ta odstotek še manjši. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so julija 18.268 pokojnin dostavili prek poštne dostave, kar pomeni okrog 2,5 odstotka vseh izplačanih pokojnin.

"Novejše generacije upokojencev so že vajene drugačnega poslovanja"

Če za preračun vzamemo povprečno višino pokojnine, ki je julija znašala 657 evrov (starostna pokojnina), poštarji vsak mesec dostavijo 12 milijonov evrov.

"Prisoten je trend zmanjševanja obsega izplačil pokojninskih nakaznic zaradi naravnega zmanjševanja populacije, ki prejema pokojnino na ta način. Novejše generacije upokojencev so namreč že vajene drugačnega poslovanja s sredstvi," o pokojninah, ki jih na dom dostavljajo pismonoše, odgovarjajo na Pošti Slovenije.

Pismonoše imajo dodatna usposabljanja z zunanjimi strokovnjaki, seznanijo pa jih tudi s krajevnimi dejavniki tveganja, ki so jih opazili v preteklosti. Dodajajo, da med usposabljanjem poudarjajo, da je treba najprej zagotoviti osebno varnost, šele nato varnost premoženja.