Poštarju ukradli štiri tisoč evrov za pokojnine

V petek so v Novem mestu oropali poštarja, ki je imel v kovčku na motorju štiri tisoč evrov denarja za pokojnine.

Poštar je dostavljal pošto in pokojnino v naselju Pot v Gaj, neznanci pa so izkoristili poštarjevo kratkotrajno odsotnost, ko je bil pri stranki, in poškodovali ključavnico kovčka na motorju ter iz njega ukradli nekaj manj kot štiri tisoč evrov denarja.

Policisti so opravili ogled kraja in zbrali prva obvestila. Storilce še iščejo.