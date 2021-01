Poslovil se je velikan slovenskega gledališča

V 82. letu starosti je umrl slovenski pisatelj, dramatik, esejist in gledališki režiser Dušan Jovanović. Bil je avtor obsežnega opusa dramskih del ter eden najbolj plodovitih slovenskih dramatikov in gledaliških režiserjev. Poročen je bil z igralko Mileno Zupančič.

Dušan Jovanović je na ljubljanski filozofski fakulteti najprej študiral angleščino in francoščino in v začetku 60. let diplomiral. Nato je študiral režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT).

V 60. in zgodnjih 70. letih minulega stoletja je bil Jovanović med ustanovitelji Študentskega aktualnega gledališča, Gledališča Pupilije Ferkeverk in Eksperimentalnega gledališča Glej - v vseh je bil dejaven kot režiser in uprizoritveni reformator.

Angažiran je bil tudi kot umetniški vodja in režiser Slovenskega mladinskega gledališča (1978-1985) in pedagog na AGRFT (1989-2006). Jovanović je režiral dobro tretjino krstnih uprizoritev lastnih dramskih besedil, pa tudi druga, ki so mu predstavljala uprizoritveni izziv; vseh njegovih režij je več kot 90.

Za svoje dramsko in režijsko delo je bil večkrat nagrajen, med drugim s sedmimi Borštnikovimi nagradami za najboljšo režijo in štirimi Borštnikovimi nagradami za najboljšo uprizoritev v celoti. Bil je trikratni prejemnik Grumove nagrade in posebne nagrade žirije na Bitefu (1972), pa tudi dobitnik velike Prešernove nagrade (1990) in Rožančeve nagrade (2008). Leta 2009 je prejel zlati red za zasluge za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti gledališča.