Umrl je Mojmir Sepe

Umrl je legendarni skladatelj zabavne glasbe in dirigent Mojmir Sepe, so sporočili iz družinskega kroga.

Umrl je v četrtek zvečer, star je bil 90 let, poroča STA. Bil je med začetniki slovenske zabavne glasbe ter vseskozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. Tesno je bil povezan s Slovensko popevko.

Rodil se je 11. julija 1930 v Črni na Koroškem. Maturiral je leta 1949 na gimnaziji v Celju, na Akademiji za glasbo v Ljubljani pa je študiral klavir in trobento. Glasbeno kariero je začel leta 1950 kot trobentar pri Plesnem orkestru radia Ljubljana. Njegova glasbena nagnjenja izhajajo iz jazza in swinga.

Avtor številnih legendarnih slovenskih popevk

Ob imenu Mojmir Sepe se marsikomu v spomin prikličejo melodije, ki so jih in jih še vedno prepevajo tako posamični pevci kot različni zbori.

Sepe je bil v krogu glasbenikov, skladateljev, pevcev in tekstopiscev, ki so ustvarjali začetke slovenske zabavne glasbe po drugi svetovni vojni, so zapisali na STA.

Na tej poti je tesno sodeloval s svojo življenjsko sopotnico Majdo Sepe, eno največjih slovenskih šansonjerk, ki je umrla leta 2006, in s pesnikom Franetom Milčinskim Ježkom, uglasbil pa je tudi besedila drugih vidnih slovenskih pesnikov, kot so Gregor Strniša, Branko Šömen, Miroslav Košuta in Ivan Minatti.

Pri šestih letih začel igrati klavir

V zakladnico slovenskih zimzelenih melodij je prispeval skladbe, kot so Poletna noč, Zemlja pleše, Brez besed, Med iskrenimi ljudmi, Malokdaj se srečava, S teboj, Pridi, dala ti bom cvet, Uspavanka za mrtve vagabunde, Ribič, ribič me je ujel, Ljubi, ljubi, ljubi in Pismo za Mary Brown. Številne so bile nagrajene na festivalih, med drugim v Opatiji in na Slovenski popevki na Bledu, kjer je redno sodeloval kot dirigent in avtor.

Glasbi se je Sepe zapisal v otroštvu. Pri šestih letih je izbral klavir, zatem se je navdušil nad trobento. Oboje je nato študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani in že kot študent postal član Plesnega orkestra Radia Ljubljana, predhodnika današnjega radijskega Big banda. Do leta 1970 je deloval na vseh njegovih snemanjih, koncertnih turnejah in javnih nastopih kot trobentač in občasni dirigent.

