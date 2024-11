Poslovil se je urednik in novinar Drago Pečko

RTV Slovenija je Pečku leta 2005 podelila nagrado za življenjsko delo. Med drugim so v obrazložitvi nagrade takrat zapisali, da bi mu lahko brez pretiravanja pripisali funkcijo, ki je sicer uradno ni imel, opravljal pa jo je ves čas – to je urednika slovenske televizije.

"Prijatelj, sotrudnik, sobojevnik. Odšel je v svoj svet. Svet fikcije in metafor, v svoj dokumentarec, ki ga je zasnoval že v začetku osemdesetih. Postavil si okvire zanj in bili so tako dobri, da so v tujini z zavistjo spremljali nastanek novega. Z novim avtorjem, ker ti si raje stal v ozadju, usmerjal in brusil. Nisi omagal, prijatelj, le zgolj svoj doku montiraš. Sam," pa je na družbenem omrežju Facebook zapisal novinar Marjan Lah.