Umrla je manekenka in nekdanja tekmovalka priljubljene kuharske oddaje Lea Plut. Žalostno vest je na družbenem omrežju sporočil njen partner, fotograf Saša Kapetanović.

"Ljubezen moja, počakaj me, kjerkoli že si," je na družbenem omrežju Instagram zapisal fotograf Saša Kapetanović in sporočil, da je umrla njegova partnerka, Lea Plut. Manekenka in nekdanja tekmovalka priljubljene kuharske oddaje je za seboj pustila dve hčerki.