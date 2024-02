Poslovanje Luke Koper: Rezultati so presegli pričakovanja

Prihodki od prodaje skupine Luka Koper so bili lani s 312,8 milijona evrov skoraj enaki kot predlani, čisti dobiček pa je upadel za 24 odstotkov na 56,4 milijona evrov. Rezultate, ki so sicer presegli pričakovanja, so pojasnili med drugim z višjimi stroški.

Lanski poslovni rezultati so presegli pričakovanja, pri pretovoru smo dosegli rekorde v več segmentih, so v informaciji o poslovanju, danes objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisali v Luki Koper.

Dobiček skupine iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je v primerjavi z letom 2022 znižal za 18 odstotkov na 93,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 27 odstotkov na 60,9 milijona evrov.

Zaradi inflacije so bili višji stroški poslovanja

Največji vpliv na EBIT so imeli lani po navedbah skupine nižji prihodki od skladiščnin. Višji so bili tudi stroški poslovanja kot posledica inflacijskih pritiskov in večjega števila zaposlenih ter agencijskih delavcev, a so jih večinoma izravnali s prihodki na ostalih storitvah.

Ladijski pretovor je v primerjavi z letom 2022 upadel za štiri odstotke na 22,3 milijona ton. Pretovor kontejnerjev se je povečal za pet odstotkov na 1,1 milijona kontejnerskih enot, število pretovorjenih avtomobilov pa za 14 odstotkov na 916.700.