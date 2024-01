Tovornjaki odslej v Luko Koper s terminala pri Serminu #video

V Luki Koper so danes uradno odprli novi kamionski terminal pri Serminu z 203 mesti za tovorna vozila. Starega, ki je bližje središču Kopra, so že nehali uporabljati, zaradi česar pričakujejo zmanjšanje prometnih težav. Naložba je vredna približno 13 milijonov evrov, od tega so pet milijonov pokrili z evropskimi sredstvi.

Po besedah predsednice uprave Luke Koper Nevenke Kržan je današnji dan pomemben mejnik v razvoju Luke Koper, saj so zaključili eno pomembnejših naložb in naredili odločen korak k učinkovitejši ureditvi pristaniške logistike. Izrazila je prepričanje, da bodo z novo infrastrukturo in z naslednjimi naložbami prispevali tudi k večji pretočnosti glavnih mestnih vpadnic. Gradnja Serminske in nato še Bertoške vpadnice se ji zdi ključnega pomena, saj bodo z njima lahko v polni meri izkoristili potencial novega kamionskega terminala in dveh novih vhodov.

Za gradnjo kamionskega terminala so pridobili pet milijonov evrov iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Tudi zato novi objekt izpolnjuje zahtevnejše standarde z vidikov varnosti in kakovosti storitev. Kot je dejala Kržanova, je to za Luko Koper tudi obveza k izpolnjevanju strategije, da postane prva izbira med pristanišči na južni evropski transportni poti.

Kot je spomnila, konec lanskega leta sprejeta strategija razvoja do leta 2028 predvideva za 780 milijonov evrov naložb. Po njihovi izvedbi računajo na močno povečanje pretovora pomembnih blagovnih skupin. Na kontejnerskem terminalu naj bi se letni pretovor povečal z zdajšnjega 1,1 milijona TEU na 1,7 milijona TEU. Med pomembnimi projekti je poudarila tudi elektrifikacijo pomolov, saj se bodo morale po letu 2029 ladje napajati z obale.

Konec leta 2023 so podpisali pogodbo za izgradnjo novega specializiranega skladišča za jeklene kolute. V prvih treh letošnjih mesecih bodo izvedli izbirni postopek za gradnjo potniškega terminala. Gradijo novo garažno hišo in površine za pretovor avtomobilov. Do poletja bodo izvedli tudi največji razpis v zgodovini Luke Koper, in sicer za podaljšanje severnega dela prvega pomola, je napovedala predsednica uprave.

Ministrica ocenjuje, da je odprtje terminala pomembno za vso državo

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je medtem ocenila, da je odprtje terminala pomembno za vso državo, saj je logistika ena pomembnejših gospodarskih panog. Spomnila je, da je bil projekt novega parkirišča za tovorna vozila vključen v program razvoja pristanišča v obdobju 2021–25, ki ga je potrdila vlada. Ministrstvo za infrastrukturo se je v projekt vključilo z odkupom manjkajočih nepremičnin, ki jih je dalo v uporabo Luki Koper, potem je tudi podprlo Luko Koper pri kandidiranju za evropska sredstva.

Alenka Bratušek Foto: Bor Slana/STA

Seznam naložb Luke Koper v programu Instrument za povezovanje Evrope je obsežen, je povedala ministrica, ki pričakuje, da bo Luka Koper tudi druge naložbe uresničila uspešno ter v okviru načrtovanih rokov in sredstev.

Poudarila je še, da so zaradi pomanjkanja ustreznih parkirnih mest za tovorna vozila na primorskem avtocestnem kraku Darsu v letni načrt med prioritete zapisali tudi izgradnjo parkirišča v okolici Divače.

Glede Serminske vpadnice je ministrica dejala, da bo po zadnjih informacijah končana leta 2026. Gradbeno dovoljenje so pridobili, vendar še ni pravnomočno. Javno naročilo bo objavljeno, potem ko ga bo potrdil nadzorni svet Darsa, po predvidevanjih ministrice naj bi se to zgodilo konec januarja. Če pri tem ne bo zapletov, v juniju pričakujejo podpis pogodbe z izvajalcem in uvedbo v delo, gradnja pa naj bi trajala 22 mesecev, je napovedala Bratuškova.

Bržan: Novi kamionski terminal pomemben korak pri reševanju prometnih težav mesta

Koprski župan Aleš Bržan je ocenil, da je novi kamionski terminal pomemben korak pri reševanju prometnih težav mesta, pomembna koraka pa bosta tudi novi vpadnici.

Aleš Bržan, koprski župan Foto: Bor Slana/STA

Gradnja parkirnih prostorov za tovornjake, pisarn za špediterje in spremljajočih objektov je sicer trajala približno eno leto, izvedlo jo je podjetje Kolektor CPG. Bržan je poudaril pomen tega, da so jo končali v roku. Luka se je morala namreč do začetka leta izseliti s starega terminala.

Namesto tega bo zraslo novo trgovsko središče. Občina je lani podelila 40-letno stavbno pravico družbi Bauhaus Slovenija. Župan je danes dejal, da so se odločili prostor dati v uporabo za čas, ko ni možnosti, da bi ga aktivirali drugače. Ocenil je, da bi bilo bolje podeliti stavbno pravico za 20 let, a so sklenili kompromis.

Novi kamionski terminal je sicer v uporabi že od začetka leta. Promet so prerazporedili tako, da skozi glavni vhod v pristanišče vstopa 48 odstotkov tovornjakov, 15 odstotkov jih gre na vhod pri Serminu, 38 odstotkov pa jih uporablja vhod pri Bertokih.

Ministrica Bratuškova je ob odprtju kamionskega terminala poudarila tudi, da se nadaljujejo postopki umeščanja v prostor za dodatni tir na trasi novega drugega tira Divača–Koper. Obljubila je, da bo proga v doglednem času dvotirna, čeprav je bila načrtovana drugače.