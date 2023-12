V Luki Koper pretovorili rekordnih 900 tisoč vozil

Na terminalu za avtomobile in ro-ro so v Kopru sicer že novembra presegli lanskoletni skupni pretovor 801.036 vozil. Poleg tega so v preteklem mesecu z 88.837 pretovorjenimi vozili dosegli nov mesečni rekord pretovorjenih vozil, s čimer so starega popravili za 1304 vozila.

"Rezultati na segmentu vozil so izjemni tudi v primerjavi z glavnimi avtomobilskimi terminali po Evropi (Valencia, Antwerp-Bruges), saj smo v Kopru po dostopnih podatkih dosegli eno najvišjih rasti pretovora te blagovne skupine," so v Luki Koper poudarili v današnjem sporočilu za javnost.

V Luki Koper ocenjujejo, da so odlično poslovali na vseh blagovnih segmentih in področjih delovanja, najbolj so izstopali dosežki na kontejnerskem, avtomobilskem in potniškem terminalu ter terminalih za tekoče in hlajene tovore, kjer so dosegli in presegli kadarkoli do zdaj zabeležene količine pretovora.

Presegli milijon pretovorjenih TEU

Na kontejnerskem terminalu so tako v začetku decembra drugič v zgodovini pristanišča dosegli milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU), kmalu zatem pa tudi presegli lanskoletno rekordno številko 1.017.798 TEU. "Še naprej smo edino pristanišče na Jadranu, ki mu je uspelo preseči zgodovinsko mejo milijon TEU, hkrati smo eno redkih evropskih pristanišč, ki bo leto 2023 sklenilo z rastjo kontejnerskega prometa," so zapisali.

Na segmentu tekočih tovorov so na račun dizelskega in letalskega goriva ter kemikalij še pred koncem leta presegli 1.343.330 ton tovora, doseženih v letu 2022, rekordno so sklenili leto tudi na področju hlajenega tovora, kjer so presegli 204.788 ton iz leta 2019. Nov mejnik so postavili še na potniškem terminalu, kjer so s 120.533 potniki presegli dosedanji absolutni rekord iz leta 2019.

Uprava zelo zadovoljna z rezultati

"Odlični rezultati, ki smo jih nizali vse leto, so rezultat skupnega dela in prizadevanj vseh zaposlenih. Dinamično, izzivov polno leto smo sklenili najboljše možno, s številnimi novimi mejniki na različnih terminalih," je ob koncu poslovnega leta dejala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.

V Luki nadaljujejo z začrtanim planom naložb. V letošnjem letu so odprli novo kaseto za skladiščenje avtomobilov in zgradili dodatne frigo priključke, zaključujejo pa tudi zunanji kamionski terminal, ki ga bodo odprli v začetku januarja. V družbi so določili tudi smer razvoja družbe in sprejeli strateški poslovni načrt do leta 2028, so še zapisali v sporočilu.