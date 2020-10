Poslanska skupina SDS z odgovorom sindikalni zvezi UNI Global Union glede Kadunca

Poslanska skupina SDS v odgovoru na pismo odseka za medije svetovne sindikalne zveze UNI Global Union glede predloga razrešitve generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca meni, da je predlog "v celoti zasnovan na rezultatih njegovega dela". Na pismo so sicer odgovorili, ker da je njegova vsebina "osnovana na nepopolnih in lažnih informacijah".

"Vidite lahko, da gre pri predlogu za razrešitev generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za predlog, ki je v celoti zasnovan na rezultatih njegovega dela," so, kot so danes sporočili, v zaključku pisma zapisali v poslanski skupini SDS. V največji poslanski skupini so pred tem v odgovoru predstavili med drugim zakonska določila glede razrešitve generalnega direktorja RTVS, imenovanje članov nadzornega sveta RTVS za obdobje 2018-2020 in nekatere ugotovitve poročila o delu programskega sveta RTVS v letu 2018, piše STA.

Med podpisniki pobude ni bilo predstavnika SDS

Predstavili so tudi očitke nadzornega sveta RTVS iz novembra 2018, ko je ta programskemu svetu poslal pobudo za razrešitev generalnega direktorja RTVS. Med podpisniki pobude po navedbah poslancev tedaj ni bilo predstavnika stranke SDS.

"Nadzorni svet RTVS je že leta 2018 opozarjal na mnoge pomanjkljivosti, med katerimi je najpomembnejše vedno slabše finančno stanje javnega zavoda. Po ocenah bo v letošnjem letu izguba znašala že sedem milijonov evrov. Kljub mnogim pozivom direktor Kadunc ni realiziral sklepov, ki sta mu jih naložila Nadzorni svet RTVS in Programski svet RTVS, kar pomeni, da ni zmanjšal dolga RTVS, ni pripravil sistematizacije delovnih mest, ni poskrbel za transparentno porabo javnih sredstev ..." so zapisali poslanci SDS.

Izpostavili so, da lahko generalnega direktorja RTVS razreši le programski svet RTVS. "Lahko zagotovimo, da v Programskem svetu RTV ni oseb, ki bi v zadnjih letih bile članice organov v SDS," so med drugim zapisali. Ob tem pa so navedli, da je nadzorni svet na zadnji seji 28. oktobra poskušal zamenjati predsednika nadzornega sveta RTVS Andreja Graha Whatmougha. "Predlog za razrešitev je podal Danilo Tomšič, ki prihaja iz kvote stranke SD. Glasovanja ni bilo, saj so nadzorniki pred tem sejo prekinili. Naj omenimo, da je članica stranke SD sedanja evropska poslanka Tanja Fajon, ki je tudi predsednica te stranke, pred tem pa je bila dolga leta novinarka RTVS," so zapisali, poroča STA.

Programski svet bo v ponedeljek obravnaval pobudo za razrešitev Kadunca

Dodali so, da je občutek, da "se želi utišati nadzorni svet RTVS, ki že nekaj let opozarja na nepravilnosti pri vodenju RTVS, za kar je najbolj odgovoren direktor Igor Kadunc, ne pa rešiti problema slabega vodenja RTVS". Nadzorni svet RTVS sicer sestavlja 11 članov, od tega jih pet imenuje DZ, v SDS pa so navedli, da leta 2018 kot takrat druga največja stranka v DZ v njem ni imela svojega predstavnika, ker je tako odločila vladajoča koalicija.

Dva nadzornika sta predstavnika zaposlenih, štiri pa imenuje vlada. Aktualna vlada, ki jo vodi prvak SDS Janez Janša, je sicer aprila s sklepom zamenjala tri člane nadzornega sveta, a je upravno sodišče nedavno že drugič začasno zadržalo ta sklep.

Programski svet RTVS pa bo predvidoma v ponedeljek obravnaval pobudo skupine 13 svetnikov za predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca, zaradi katere je odsek za medije pri svetovni sindikalni zvezi UNI Global Union tudi izrazil zaskrbljenost. Po njihovem mnenju gre namreč za nov poskus pritiska na nevtralen in neodvisen program, še navaja STA.