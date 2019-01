Poslanka SD ne priznava nezakonitega nakupa jopic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanka SD Bojana Muršič je na današnjem predobravnavnem naroku pred mariborskim sodiščem zavrnila priznanje krivde za kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja in napeljevanja k ponarejanju listin, ki ji ju v zasebnem kazenskem pregonu očita občina Ruše. Gre za domnevno sporni nakup flis jopic za potrebe občinskega odbora stranke.

Muršičeva je tako ravnala enako kot decembra tudi njen soobtoženi, predstavnik podjetja Vini Matic Dinghauser, pri katerem je takratna ruška svetnica naročila 30 jopic, kot je danes povedal odvetnik občine Andrej Kac pa naj bi ga po elektronski pošti nagovorila, da je na predračunu in pozneje na računu kot blago navedel potrošni material.

S tem naj bi občino spravila v zmoto, da je z denarjem, ki je namenjen svetniškim skupinam, plačala nekaj, kar ne bi smela, ter jo oškodovala za 341 evrov, kolikor so stale jopice. Kot je še dodal Kac, bi bili v primeru njenega priznanja pripravljeni znižati predlagano kazen, kakšen je njihov osnovni predlog, pa ni povedal, saj do dogovora ni prišlo.

Zagovornik Muršičeve Janez Lovrec je pred začetkom glavne obravnave, ki je predvidena za 22. januar, ob že predlaganih pričah, med katerimi je tudi nekdanja direktorica občinske uprave Karin Jurše, predlagal še zaslišanje dveh prič iz vrst občinskega odbora SD ter imenovanje izvedenca davčno-finančne stroke, ki bi lahko presodil o morebitni spornosti izdanega računa.

Tožilstvo umaknilo zahtevo za preiskavo

Čeprav je kazalo, da poslanki zaradi afere, v katero se je pred tremi leti zapletla z nakupom flis jopic za občinski denar, ne bo treba na sodišče, saj je tožilstvo umaknilo zahtevo za preiskavo, temu torej ni tako. Zdaj že nekdanja občinska oblast je namreč kazenski pregon sprožila sama, od tega pa, kot kaže, zdaj ne namerava odstopiti niti nova.

Mariborsko tožilstvo je sicer od pregona odstopilo, ker je bila povzročena škoda neznatna. Muršičeva je poravnala celoten znesek računa v višini 642 evrov, ob tem pa je dodatnih tisoč evrov nakazala še v dobrodelne namene Rdečemu križu. Hkrati je zaradi afere odstopila z mesta podpredsednice državnega zbora in občinske svetnice v Rušah, ne pa tudi kot poslanka.

Gre za osebno maščevanje do Muršičeve?

Po današnji obravnavi je njen zagovornik dejal, da so slovenska sodišča dovolj obremenjena z bolj resnimi zadevami, kot je primer, o katerem je svoje z odstopom od pregona že povedalo tožilstvo. Kot je dodal, gre očitno za osebno maščevanje do Muršičeve, ki je bila zaposlena na občini, še posebej glede na višino domnevne škode, ki je bila nenazadnje že zdavnaj povrnjena.

Obtožena poslanka je danes povedala, da ni naredila nič narobe, da pa se je v času afere v znak svojega miru in miru njene družine odločila za odstop s svetniške funkcije ter za poravnanje morebitne škode in to v znesku celotnega računa, ne le za domnevno sporno jopice.

"Po vsej verjetnosti bi danes ravnala drugače. Je pa zanimivo, da se je občina po štirih mesecih spomnila in začela raziskovati, kaj se je dogajalo z računom. Ko sem pogledala v podobne listine nabav drugih svetniških skupin, tudi tam niso bile navedene jasne postavke," je dejala Muršičeva, ki ne izključuje tudi morebitnih kazenskih ovadb zoper tiste, ki ji na občini po njenem kršijo pravico do enake obravnave.

Novi županji Urški Repolusk je predstavila svojo plat zgodbe, ki pa se je očitno po posvetu s pravim svetovalcem odločila spor nadaljevati. Odvetnik Kac je o tem dejal, da ne gre za vztrajanje županje pri obtožbi, pač pa gre za kaznivo dejanje poslanke, do katerega je potrebna ničelna toleranca. Ob tem se mu zastavlja vprašanje, zakaj je tožilstvo pravzaprav sploh odstopilo od pregona.