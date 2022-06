Poslanec Dejan Zavec bo lahko še naprej boksal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije poslanci zdajšnjega sklica parlamenta so dobili dovoljenje državnega zbora za opravljanje dodatne dejavnosti ob službi v hramu demokracije. Mandatno-volilna komisija (DVK) je danes namreč dala soglasje poslancem Dejanu Zavcu, Feliceju Žiži in Deanu Premiku, da lahko do največ petino delovnega časa v parlamentu namenijo za svoje dozdajšnje delo.

Poslanec Gibanja Svoboda Dejan Zavec bo tako ostal trener boksa pri Boksarski zvezi Slovenije, poslanec italijanske manjšine Felice Žiža zdravnik specialist, poslanec Gibanja Svoboda Dean Premik pa višji predavatelj in mentor.

Poslanci in obstranski zaslužki

Zakon poslancem prepoveduje opravljati pridobitne dejavnosti, le izjemoma pa smejo po "obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del".

Poslanci in dodatno delo

Da poslanci ob delu za državni zbor opravljajo še obstranske dejavnosti, ni nobena novost in samo po sebi tudi ni sporno. Če seveda državnemu zboru prijavijo svoje popoldansko delo. Spomnimo, v preteklem sklicu parlamenta se je v primežu medijev znašel poslanec SD Gregor Židan, ki je opravljal trenersko delo za nogometno zvezo prek svojega zasebnega gostinskega podjetja Gregorino. Kot je maja lani potrdila tudi DVK, Židan za svoje popoldanske zaslužke ni imel dovoljenja. Pod drobnogledom pa se je znašel tudi način plačevanja NZS Židanu, saj so se pojavili sumi, da prihodkov ni prijavil skladno z zakonom.