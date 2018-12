Poslanci ukinili omejitev višine odškodnin za izbrisane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci državnega zbora so na izredni seji z 41 glasovi za in enim proti sprejeli spremembe zakona o odškodninah za izbrisane. Spremembe ukinjajo omejitev odškodnin za izbrisane v sodnem postopku, omejujejo pa višino obresti, in sicer največ na višino glavnice.