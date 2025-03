DZ bo v nadaljevanju redne marčne seje med drugim obravnaval predloga novel zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki lajšata pogoje za prihod visokokvalificirane delovne sile iz tretjih držav, prvi pa uvaja tudi sezonsko delo tujcev v gostinstvu in turizmu. K obema so na matičnem odboru sprejeli veliko dopolnil.

Vladna predloga, ki bosta danes v drugem branju, predvidevata prenos evropske direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visokokvalificirane zaposlitve v slovenski pravi red. Namen direktive je okrepitev in spodbuditev sistema modre karte EU ter privabljanje visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav.

Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, predvsem v poletnih in zimskih mesecih, se v predlogu novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev sezonsko delo poleg v kmetijstvu in gozdarstvu uvaja tudi v turizmu in gostinstvu.

Dovoljenje z uredbo

Oba predloga sta bila v obravnavi na odboru DZ za delo precej dopolnjena, pri čemer je pri predlogu novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev posebej razburilo sprejeto dopolnilo, skladno s katerim bo vlada poklice in dejavnosti, v katerih se lahko tujce zaposli na podlagi potrdila o vloženi prošnji za prvo enotno dovoljenje in soglasja zavoda, določila z uredbo. Gre za preširoka pooblastila vladi, menijo v opoziciji, zadržani so tudi nekateri poslanci koalicije.

DZ ima danes med drugim na dnevnem redu še drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki uvaja nov državni praznik, dan znanosti, pa tudi predlog resolucije o preprečevanju korupcije in tretje branje predloga zakona o socialnem varstvu, ki ureja interventno službo na centrih za socialno delo.