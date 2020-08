Sadjarji in vinogradniki imajo težave pri iskanju sezonskih delavcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj tednov pred pričetkom obiranja jabolk in grozdja sadjarji in vinogradniki že iščejo sezonske delavce. Za tiste iz tujine bo potrebna karantena, zato na zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da jih bo težje privabiti kot prejšnja leta. Avstrijci slovenske delavce med tem vabijo tudi z do dvakrat višjim plačilom, brezposelni iz evidenc zavoda za zaposlovanje pa sezonsko delo pogosto zavračajo, saj se jim zaradi tovrstnega zaslužka sorazmerno zniža nadomestilo za brezposelnost.