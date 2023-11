Poslanci znova izglasovali, da se bodo socialni transferji uskladili v celoti

Poslanci DZ so v ponovitvi sredinega glasovanja znova izglasovali 100-odstotno uskladitev socialnih transferjev v prihodnjem letu. DZ je potrdil tudi državna proračuna za prihodnji dve leti, ki za sanacijo po avgustovski ujmi določata skupaj 1,6 milijarde evrov sredstev. Celotni odhodki se bodo prihodnje leto povzpeli na 16,2 milijarde evrov in se nato leta 2025 nekoliko znižali. Primanjkljaj bo leta 2024 presegel tri odstotke BDP.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je pred današnjim glasovanjem povedala, da bodo poslanci zaradi tehnične napake, ki se je zgodila v sredo zvečer, danes znova glasovali o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna. Do napake je po ugotovitvah strokovnjakov prišlo pri posredovanju rezultata glasovanja med glasovalnim sistemom in programsko opremo, je dejala.

Opozicijski poslanci SDS in NSi so sejo obstruirali. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je koalicijske poslance pozval, da dopolnilo ob ponovnem glasovanju podprejo.

SDS in NSi glasovanje obstruirali

V opozicijskih NSi in SDS so še pred odločitvijo o ponovnem glasovanju napovedali obstrukcijo glasovanja.

V SDS pa bodo v tem primeru pod vprašaj postavili tudi vsa nadaljnja glasovanja, je po po današnjem posvetu dejala vodja poslancev SDS Jelka Godec. "To pomeni, da lahko pride tudi do obstrukcije nadaljnjih glasovanj v državnem zboru, dokler se te stvari ne razjasnijo," je dejala.

Ob tem je kot nepojmljivo označila, da so se večkrat sestali na posvetu, dogovora pa niso dosegli. V SDS so sicer prepričani, da so glasovalne naprave delovale, a da je zaradi "povečane aktivnosti" poslancev prišlo do določenih anomalij.

V Gibanju Svoboda medtem zatrjujejo, da so glasovalne naprave delovale nepravilno, saj da ni bilo pravilno zapisano na ekranu, kar je zabeležil računalniški sistem. "Težave z glasovanjem so se v tej hiši že dogodile, vedno smo jih znali razrešiti na pameten, razumljiv, predvsem pa že prej dogovorjen in predpisan način," je danes dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Poudaril je še, da poslancem Svobode popolnoma zaupa, dvomi v glasovanje pa se po njegovih besedah skladno z dogovorom poslanskih skupin iz leta 2004 lahko ovrže s ponovljenim glasovanjem.