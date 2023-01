Poslanca SDS Magyarja bo v DZ nasledil Andrej Kosi

Magyar je funkcijo župana Lendave že opravljal do aprilskih državnozborskih volitev, ko je bil izvoljen za poslanca. Takrat se je županski funkciji odpovedal in postal poslanec. Na jesenskih volitvah pa je s podporo strank SDS in NSi znova kandidiral za župana in v drugem krogu zmagal z okoli 55 odstotki glasov.

Županska funkcija je nezdružljiva s poslansko, odpovedal se je poslanski funkciji

Ker je županska funkcija nezdružljiva s poslansko, se je moral eni od funkcij odpovedati. Odločil se je za odpoved poslanski funkciji. Kot je povedal že pred prvim krogom lokalnih volitev, se želi vrniti na občino, ker so bili kljub naporom v parlamentu njegovi odlični predlogi preglasovani, kot župan pa se je dokazal s projekti in sodeloval z vsemi.

Magyarja bo po današnjem sklepu DVK v poslanskih klopeh nadomestil Kosi, ki je bil v ptujski volilni enoti na listi SDS uvrščen tik za njim. Kosi je sicer kandidiral v volilnem okraju Ormož in prejel 2.893 glasov oz. 30,52 odstotka. Soglasje za opravljanje funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe DZ je že podal, so sporočili z DVK.