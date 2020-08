Popoldne in zvečer so mogoče nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč

Danes bo sprva marsikje v notranjosti megleno in oblačno, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo lahko nastala le kakšna kratkotrajna ploha. V četrtek bo pretežno jasno.