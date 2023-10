Ponoči sredi Ljubljane rop: žrtev ni želela izročiti vrednejših predmetov

S policijske uprave Ljubljana poročajo o sobotnem ropu v središču Ljubljane, ko so trije neznanci od moškega zahtevali vrednejše predmete, a jih ni želel izročiti. Med prerivanjem so mu vzeli denarnico in telefon. V petek pa se je zgodila roparska tatvina v hiši v Vodicah, kjer je neznana storilka odrinila stanovalko, da je ta padla, ter odnesla nakit.

Trije neznanci so v ropu v središču Ljubljane do neznanca pristopili v soboto nekaj po 5. uri, do prerivanja med njimi pa je prišlo, ker jim oškodovanec ni želel izročiti predmetov, ki so jih zahtevali. Vsi trije neznanci so bili stari med 20 in 25 let, srednje postave in oblečeni v svetla športna oblačila, so zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Roparska tatvina v stanovanjski hiši v Vodicah pa se je po njihovih navedbah zgodila v petek okoli 12. ure. Medtem ko je neznana ženska v hiši iskala vredne predmete, jo je zalotila stanovalka, ki se je nahajala v spodnjem nadstropju hiše. Storilka je oškodovanko odrinila, tako da je padla, nato pa zbežala iz hiše. Odnesla je za nekaj sto evrov nakita. Neznana ženska je stara okoli 50 let, suhe postave, nižje rasti, oblečena je bila v črne hlače, roza pulover in rdečo jopico.

V vozilu nezakonito prevažal državljane Šrilanke



Policisti so odvzeli prostor 39-letnemu vozniku, ki je v osebnem vozilu prevažal štiri državljane Šrilanke, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozilo so policisti ustavili v soboto okoli 8. ure na avtocesti na območju Logatca, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Voznika bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku, so še zapisali v sporočilu za javnost.

S PU Ljubljana sicer danes poročajo še o drzni tatvini v nakupovalnem središču v Ljubljani, ko je v soboto okoli 21. ure za oškodovancem pritekel neznanec, mu iz rok izpulil kuverto z gotovino in stekel iz trgovine. Neznanec je bil oblečen v črna oblačila, na glavi je imel čepico s ščitnikom, obut pa je bil v športne copate z belim podplatom.

Na območju ljubljanske policijske uprave se je prav tako zgodilo več vlomov v objekte. Med drugim so bili policisti danes okoli polnoči obveščeni o sprožitvi alarmne naprave v hiši na območju Viča. Na kraju so ugotovili, da je bilo dejansko vlomljeno, kmalu za tem pa so v bližini prijeli osumljenca. Ugotovili so, da je isti osumljeni dan prej vlomil še v eno hišo na območju Viča. Odvzeli so mu prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj velike tatvine.