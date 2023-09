Policisti Policijske postaje (PP) Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 34-letno Taisijo Berlec iz Ljubljane. Visoka je 165 centimetrov, ima svetlo modre oči in črne lase do ramen, na roki pa nosi dve zapestnici srebrne barve. Od doma je odšla v četrtek zjutraj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.