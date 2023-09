37-letnika iz Čečovja z Raven na Koroškem, ki je bil pogrešan od 24. avgusta letos, so policisti našli mrtvega v gozdu na območju Podkraja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešanega so nazadnje videli 24. avgusta 2023 med sedmo uro in 7.15 na avtobusni postaji na Ravnah na Koroškem v naselju Čečovje. Policisti so po več kot mesecu dni preklicali njegovo iskanje, saj so ga v ponedeljek po mesecu dni našli mrtvega v gozdu.