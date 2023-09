Na telefonu napadalca našli pretresljive fotografije

32-letnik je v četrtek sprva ustrelil 39-letno sosedo v njenem stanovanju in huje ranil njeno 14-letno hči, ki je kasneje podlegla poškodbam. Nato je v univerzitetni bolnišnici ustrelil še 43-letnega profesorja. Tako v stanovanju in v bolnišnici je nato še zanetil požar. Po poročanju medijev ga je soseda pred časom prijavila zaradi mučenja živali.

Glede na elektronsko pismo tožilstva, ki ga je letos poslalo bolnišnici Erasmus, so posvarili vodstvo, da so študenta v preteklosti že obravnavali zaradi mučenja živali in da so pri njemu zaznali psihotično obnašanje. Na njegovem telefonu so našli fotografije zabodenih ljudi in skrajno desno propagando. "Predvidevamo, da bo to vplivalo na vašo odločitev o tem, ali je upravičen do zdravniške diplome," so zapisali tožilci.

Dvaintridesetletnik prestal vse teste za pridobitev diplome

Predstojnik bolnišnice Stefan Sleijfer je nato za nizozemsko televizijo NOS dejal, da je 32-letnik prestal vse nujne teste za pridobitev diplome in da so mu po svarilu tožilstva odredili tudi psihiatrični pregled. "Dobili smo opozorila državnega tožilca, ki je imel pomisleke, ali bi ta oseba lahko postala zdravnik. To smo vzeli resno," je povedal in pojasnil, da psihiatričnega pregleda še niso zaključili, zato študent še ni prejel zdravniške diplome, ki bi mu omogočala opravljanje poklica.