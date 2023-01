Ponoči so možna razlivanja rek in vodotokov

Reke v zahodnem delu države, predvsem v porečju Vipave, bodo v noči na ponedeljek hitro narasle do velikih pretokov. Možna bodo tudi razlivanja posameznih rek in manjših vodotokov, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Okoli polnoči, predvsem pa v ponedeljek med 9. in 11. uro bo gladina moja ob slovenski obali povišana.

V ponedeljek čez dan bodo po navedbah uprave za zaščito in reševanje do velikih pretokov narasle tudi reke v osrednji, severni in južni Sloveniji, zvečer pa še v vzhodnem delu. Ob krajevno močnejših padavinah bodo možna razlivanja posameznih rek tudi v južni polovici države in v njenem osrednjem delu. V torek bodo reke začele upadati, Ljubljanica in Krka pa bosta še naraščali. Vodnatost rek bo velika, so opozorili.