Ponoči bo odpravljena delna zapora Dunajske ceste v Ljubljani

V večernih oziroma nočnih urah bo sproščena zapora na obeh straneh Dunajske ceste v Ljubljani. Kolesarji in pešci bodo preusmerjeni na zahodno stran podvoza na obstoječ hodnik. Vzhodni hodnik za pešce in kolesarje bo zaradi izvedbe kolektorja še vedno zaprt, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

V okviru gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani je bil odstranjen celotni južni del nadvoza čez Dunajsko cesto, zabetonirani so bili piloti in izvedene pilotne grede, krajni oporniki ter vmesne podpore južnega dela novega nadvoza, so na direkciji strnili doslej zaključena dela.

Trenutno je v teku izdelava jeklenih nosilcev za južni del nadvoza, v izvedbi pa so tudi zasipni klini in kolektor pod hodnikom za pešce. Prav tako potekajo dela na spodnjem in zgornjem ustroju železniške proge pred in za objektom, so pojasnili.

Čez dva tedna popolna dvodnevna zapora

Dunajska cesta bo popolnoma ponovno zaprta med 13. in 14. aprilom. V tem času bodo izvedli montažo jeklenega nosilca za sovprežno armirano betonsko konstrukcijsko ploščo čez nadvoz, pozneje sledijo še montaža jeklenih nosilcev in dela na zgornjem ustroju železniške proge na objektu.

Do 27. junija, ko je predvideno rušenje severnega dela nadvoza, bodo potekala dela za preusmeritev železniškega prometa na novi del objekta in pripravljalna dela za rušenje severnega dela obstoječega nadvoza čez Dunajsko cesto.

Podiranje nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana.