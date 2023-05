Ponekod že klesti toča. V prihodnjih urah nevihte tudi drugod po državi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nad Slovenijo se je znova razbesnela nevihta. Trenutno je najbolj pestro na jugovzhodu, kjer so nastale tri manjše, a precej močne nevihtne celice, ki jih v središču spremlja naliv in verjetno tudi sodra ali manjša toča. Ta je klestila v Boču pri Poljčanah, Svetem Primožu pri Kamniku in drugod. V prihodnjih urah bodo nevihte nastajale tudi marsikje drugod po državi. Težišče nevihtnega dogajanja se bo postopno prestavilo na severovzhod Slovenije, kjer se bodo prav tako pojavljali krajevno močnejši nalivi s točo, poroča Meteoinfo Slovenija.