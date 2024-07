Ponekod v Sloveniji že nevihte. Arso izdal rumeno opozorilo.

Sloveniji se z območja Alp bliža vremenska motnja, zaradi katere že uro ali dve nastajajo posamezne krajevne nevihte predvsem na goratem območju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. V naslednjih urah se bo aktivnost pomikala proti vzhodu in jugovzhodu, pogostost neviht se bo povečala. Arso je zato za državo izdal rumeno opozorilo.

Nevihte bodo s seboj prinesle tudi nalive in nekaj sunkov vetra, vendar nevihtni sistem ni videti tako izrazit, je pojasnil dežurni meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Brane Gregorčič. Vremensko dogajanje se bo v prvem delu noči počasi umirjalo, sredi noči bodo padavine že povsod ponehale in proti jutru se bo delno razjasnilo, je dodal.

"Tudi v sredo lahko tu in tam nastane kakšna ploha ali nevihta, potem kaže na tri zaporedne dni brez teh motenj. Četrtek, petek in sobota bodo sončni dnevi brez možnosti neviht in tudi jutra bodo nekoliko bolj sveža in prijetna," je še dejal Gregorčič.

V prihodnjih dneh manjša ohladitev

Zaradi krajevnih padavin, ki bodo zvečer prečkale večji del Slovenije, bo ozračje v sredo čez dan morda za stopinjo ali dve hladnejše, nekoliko hladnejši zrak pa bo v Slovenijo dotekal šele v četrtek.

Najnižje jutranje temperature na Arsu pričakujejo od četrtka do sobote. Dnevne temperature nad 30 stopinj Celzija se bodo vrnile šele v soboto in bodo vztrajale tudi v nedeljo, ko bo še nekoliko bolj vroče, je še napovedal Gregorčič. V prihodnjem tednu pa bo spet bolj vroče, možne pa bodo tudi vročinske nevihte.